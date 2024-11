BNDES: Crédito à indústria supera agro pela primeira vez desde 2016

Pela primeira vez desde 2016, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) concedeu mais crédito à indústria do que ao agronegócio, no intervalo entre janeiro e setembro. Os números ainda são fechados pelo banco, mas já está contabilizado que no acumulado deste ano, 27% do total de financiamentos aprovados pela instituição foram voltados aos industriais, frente a 26% do agro.

"Houve uma mudança na qualidade do crescimento do Brasil, liderado pela indústria e pelos investimentos", afirmou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante. Para ele, os números são fruto de condições macroeconômicas favoráveis e de iniciativas como a Nova Indústria Brasil, programa criado pelo governo federal para estimular o setor. De acordo com dados do BNDES, a diferença mais acentuada entre a concessão de crédito ao agro e à indústria foi em 2019: 28% dos financiamentos para o primeiro grupo e 17% para o segundo.