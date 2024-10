Na cidade, o candidato apoiado por Bolsonaro, Fred Rodrigues (PL), aparece em desvantagem nas pesquisas em relação a Sandro Mabel, que é indicado por Caiado. Interlocutores políticos dos dois lados sabem que esse embate na cidade — que ganhou tom belicoso ao longo da campanha — dificulta eventual acordo para Caiado eventualmente ser endossado por Bolsonaro na corrida presidencial de 2026.

Com Bolsonaro inelegível até 2030, a direita fica sem candidato natural. Caiado já declarou à Coluna do Estadão que apresentou seu nome como pré-candidato para a presidência ao partido. E as eleições municipais viraram trunfo para ele exibir força aos seus eleitores e aliados.

Seu apoio contribuiu para a eleição de 210 prefeitos em um Estado que tem 246 municípios, segundo estimativas do próprio governo. Mas o resultado na capital é o que mais gera ansiedade entre correligionários do União Brasil. Caiado é o governador mais bem avaliado do País, com 75% de aprovação, segundo pesquisa AtlasIntel publicada em agosto. Seu nome é pensado como opção presidencial no partido, que tem defendido unidade da direita em torno da construção de uma só candidatura.