Brasil pode ter o Dia Nacional do Futebol Americano

Depois de sediar o primeiro jogo da National Football League no Hemisfério Sul, a partida deste fim de semana entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers, o Brasil pode instituir o Dia Nacional do Futebol Americano. Projeto em tramitação no Congresso sugere que o esporte seja celebrado em 25 de outubro

De autoria dos deputados federais Júlio César Ribeiro (Republicanos-DF) e Greyce Elias (Avante-MG), a proposta foi aprovada em caráter conclusivo na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, em agosto, e aguarda análise do Senado. Os parlamentares alegam que o dia escolhido é uma homenagem ao jogo entre as equipes de futebol americano do Paraná Brown Spiders e o Barigui Crocodiles, que ocorreu nessa mesma data em 2008. Segundo o texto, aquela foi a primeira vez que dois clubes disputaram uma partida utilizando todos os equipamentos de proteção exigidos pela modalidade. O esporte que reúne grandes estrelas nos Estados Unidos têm se desenvolvido no Brasil e conquistado cada vez mais adeptos, alegam os congressistas. Uma pesquisa realizada pelo Ibope Repucom e apresentada na Comissão de Esportes da Câmara, por exemplo, mostrou que 35% da população brasileira se considera fã da modalidade. Segundo o levantamento, o resultado demonstra um aumento de 310% nos últimos dez anos.