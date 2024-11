Câmara e Senado avançam em ofensiva contra protecionismo europeu ao agro brasileiro

Já há acordo dos senadores para aprovar, na quarta-feira, a realização de audiências públicas com o embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenain, e com o presidente do grupo Carrefour, Stéphane Maquaire. Os requerimentos foram apresentados pela senadora Tereza Cristina (PP-MS), coordenadora política da FPA e ex-ministra da Agricultura.

A pressão contra as barreiras europeias une oposição e governo. A ideia é anexar o projeto da Câmara ao que já é relatado por Tereza Cristina no Senado. Há uma leitura de que o tema precisa ser dosado, senão vira retaliação comercial, o que também infringiria as normas da Organização Mundial do Comércio (OMC).