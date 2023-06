Celso Sabino indica que pode manter Freixo na Embratur

Cotado para assumir o Ministério do Turismo, o deputado Celso Sabino (União-PA) afirmou a aliados, nesta terça-feira (20), que não se opõe a manter Marcelo Freixo (PT) no comando da Embratur. Sabino disse a pessoas próximas que tem boa relação com Freixo. O parlamentar aguarda o retorno do presidente Lula de viagem à Itália para definir o seu futuro.

O deputado federal Celso Sabino (União-PA). Foto: Dida Sampaio/Estadão - 16/07/2021

Apesar da postura de Sabino, o União Brasil ainda pleiteia o comando da Embratur e de outros órgãos para integrar a base do governo Lula. Como mostrou a Coluna, um dos pedidos envolve o comando dos Correios.

Nos corredores da Câmara, Celso Sabino já é tratado como ministro pelos pares. Ele recebeu mensagens o felicitando até mesmo de parlamentares da oposição, como PL. Alguns congressistas também já começaram a antecipar demandas para quando o deputado assumir a pasta.