Com Marina fritada pelo governo, Jorge Viana vira opção para a vaga

A crise entre a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), e o Governo Lula dá um sinal de esperança de vaga no primeiro escalão para o ex-governador Jorge Viana (PT-AC). Apesar de a pauta ambiental ser um dos principais temas da agenda de poder no exterior, não saber falar inglês não é impeditivo para assumir o cargo.

O petista Jorge Viana (AC) foi afastado da direção da Apex Brasil pela Justiça Federal Foto: Edilson Rodrigues /Agência Senado

Foi por causa da falta de domínio no idioma, revelado pelo Estadão que Viana perdeu o cargo de presidente da Apex-Brasil, por decisão judicial. Aliados do petista, que é da região Norte, inclusive do mesmo estado de Marina Silva, apostam que seria um gesto de acolhimento ao político e que ele teria perfil para o cargo.

Mas, não é fácil para o governo acomodar Viana, no momento, o Estadão também revelou que enquanto estava à frente da Apex, ele atuou para ganhar passagens de ida e volta ao Acre.