Criminalista Luiz Fernando Pacheco renuncia ao cargo e desiste de candidatura na OAB-SP

O presidente da Comissão Permanente de Direitos e Prerrogativas da OAB-SP, Luiz Fernando Pacheco, renunciou neste sábado, 2, ao cargo e desistiu da candidatura ao Conselho da Ordem para o próximo triênio. O criminalista tomou a decisão após ter postado no Instagram, no último dia 26, um comentário considerado racista pelo conselheiro Ezequias Alves da Silva, como mostrou o Blog do Fausto Macedo.

PUBLICIDADE Avalista da chapa da situação para o comando da OAB-SP, Pacheco criticou Ezequias após o colega publicar um vídeo incentivando a oposição, que tem Caio Augusto Silva dos Santos como candidato a presidente e Angela Gandra Martins na vice. O atual vice-presidente da OAB-SP, Leonardo Sica, encabeça a chapa da situação. As eleições estão marcadas para o próximo dia 21. “Lamento fortemente por você que é preto se juntando a uma oligarquia, preto prestigiando quem se acha monarca. Horrível da sua parte. Poder pelo poder”, escreveu Pacheco.

Post em que o criminalista Luiz Fernando Pacheco critica posição do colega sobre eleições na OAB-SP. Foto: Reprodução/Instagra

O ataque não ficou sem resposta. “Para mim isso se chama desespero e despreparo de quem está se despedindo do sistema Ordem. O choro é livre! A chapa de oposição tem apenas uma semana de divulgação e já causou tamanho impacto!! Pasmem!!”, reagiu Ezequias.

Resposta do conselheiro Ezequias Alves da Silva à publicação que faz referência à sua raça. Foto: Reprodução/Instagra

Em nota, Pacheco pediu desculpas e afirmou que o episódio lhe serviu como aprendizado. “Assumo total responsabilidade pelo que disse e certamente pretendo aprender com este erro. Gostaria de reforçar que meus valores e minhas ações sempre foram pautados pelo respeito à igualdade e pela dignidade de todas as pessoas, independentemente de sua raça, cor, origem ou gênero”, destacou.

Amigos do criminalista disseram à Coluna do Estadão que ele abriu mão do cargo de conselheiro na OAB-SP, já no fim do mandato, e desistiu da disputa para não prejudicar a chapa da situação.

“Saio feliz pelo trabalho realizado. Sem mágoas, sem receio de julgamentos equivocados”, argumentou Pacheco.