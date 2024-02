Crise no PL embala possível candidatura de Portinho no Rio

A crise no PL, com o avanço das investigações da Polícia Federal, que tem o partido entre e vários de seus integrantes no alvo, pode gerar uma reviravolta na candidatura à prefeitura do Rio de Janeiro. Em público, a sigla sustenta que está mantida a pré-candidatura do deputado Alexandre Ramagem. Nos bastidores, integrantes da sigla voltaram a falar no nome do senador Carlos Portinho para a disputa. O parlamentar, porém, diz que não vai concorrer e que seu candidato é Ramagem.

O senador Carlos Portinho (PL-RJ) Foto: Arquivo Pessoal/Carlos Portinho