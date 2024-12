Dario Durigan é escalado para explicar pacote a vice-líderes e vai sustentar força de Haddad

O que a equipe econômica não previa é que teria de falar do pacote fiscal a um Congresso que começa a semana em clima hostil. Não em razão da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do ajuste, mas devido às exigências do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, para autorizar o pagamento de emendas parlamentares.

Agentes do mercado souberam no almoço dos banqueiros, na sexta-feira 29, que Dino contrariaria os congressistas. Nas rodas de conversa, o líder da maioria no Congresso, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), mostrou mensagem que recebera de um assessor legislativo, preparando o terreno. Procurado, Agnaldo não retornou.