Deputado do MDB se apresenta como ‘candidato do agro’ para eventual vaga de Sergio Moro

Em entrevista à Coluna, Sergio Souza disse que o seu diferencial entre os cotados para a disputa é uma “interlocução afinada” com representantes do agro. Além disso, Souza exaltou o apoio que tem do presidente do MDB, deputado Baleia Rossi (SP).

“Nenhum dos candidatos tem uma intimidade e um conhecimento do setor agropecuário como eu tenho. Então, eu me colocaria como candidato que é apoiado pelo MDB, Baleia Rossi e pelo setor agropecuário”, afirmou Souza à Coluna.

O deputado se junta a outros concorrentes na possível eleição suplementar. Nas fileiras do PT, já manifestaram interesse pelo cargo de Moro a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, e o também deputado Zeca Dirceu. Foi graças a Gleisi que Sergio Souza ocupou uma vaga no Senado entre 2011 e 2014. O deputado federal foi primeiro suplente da presidente do PT e a substituiu na Casa quando ela chefiou o Ministério da Casa Civil no governo da então presidente Dilma Rousseff.

O ex-ministro da Saúde Ricardo Barros (PP) e o ex-deputado Paulo Martins (PL) são outros dois nomes de olho na cadeira do senador. Além de todos esses, a família Requião cobiça o lugar do ex-juiz da Lava Jato.