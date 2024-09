Deputados do PL culpam Valdemar Costa Neto por Marçal cooptar ‘bolsonaristas raiz’

Deputados federais do Partido Liberal disseram à Coluna do Estadão que o crescimento de Marçal junto aos bolsonaristas raiz “é culpa de Valdemar Costa Neto”. O argumento é o seguinte: Se o partido tivesse apoiado a candidatura de Ricardo Salles (agora no partido Novo), isso não teria ocorrido. Procurado, o presidente do PL não comentou.

Salles tentou ser candidato a prefeito de São Paulo pelo PL. Enfrentou resistências internas e terminou sendo rifado. O partido Bolsonaro fechou apoio à reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB). No acordo desenhado, indicou o vice na chapa.

Bolsonaro chegou a dizer que “queria o Salles” ao confirmar apoio ao atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), na chapa em que o PL escolheu como vice o ex-comandante da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), o coronel Ricardo Augusto Nascimento de Mello Araújo.

Salles terminou mudando de sigla. Agora voltou para o Partido Novo, partido pelo qual espera lançar candidatura ao Senado em 2026. Deputado federal, ele foi ministro do Meio Ambiente no governo de Jair Bolsonaro de 2019 a 2021, e não recebeu o aval do partido do ex-mandatário para concorrer às eleições municipais deste ano, em que planejava disputar a Prefeitura de São Paulo.