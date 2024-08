Ricardo Salles retorna ao Novo de olho em vaga no Senado em 2026

O deputado federal Ricardo Salles (Novo-SP) se filiou ao Partido Novo na manhã deste sábado, 3, e afirmou que pretende disputar uma vaga ao Senado pela legenda em 2026. A filiação era esperada desde que o parlamentar recebeu o aval do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta sexta-feira, 2, para deixar a sigla sem correr o risco de perder o mandato na Câmara.

Salles foi ministro do Meio Ambiente no governo de Jair Bolsonaro (PL) entre 2019 e 2021, e não recebeu o aval do partido do ex-mandatário para concorrer às eleições municipais deste ano, em que planejava disputar a Prefeitura de São Paulo.

Ricardo Salles, deputado federal, se filiou ao Novo Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

PUBLICIDADE Bolsonaro chegou a dizer que “queria o Salles” ao confirmar apoio ao atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), na chapa em que o PL escolheu como vice o ex-comandante da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota), o coronel Ricardo Augusto Nascimento de Mello Araújo. Segundo nota enviada pelo Novo, o retorno de Salles ao partido “fortalece muito” a presença da sigla no Congresso, que até então tinha apenas três deputados em sua bancada na Câmara, e um senador. No texto, o presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, também afirma que Salles disputará o Senado em 2026.

O deputado publicou no X (antigo Twitter) a confirmação de sua intenção em ser candidato a senador nas próximas eleições gerais, com a frase “Rumo ao Senado”, logo após o partido anunciar que ele passou a integrar seu quadro.

Em julho, o deputado afirmou em suas redes sociais que recebeu o convite para retornar ao partido, do qual foi expulso em maio de 2020, em meio ao afastamento entre o Novo e o governo de Bolsonaro. Antes do voltar, entretanto, passou por quatro partidos, além do PL: DEM, PSDB, PSL e PP.

“Recebi, oficialmente, convite do Partido Novo para concorrer ao Senado em 2026 pelo meu Estado de São Paulo. Seis anos depois de ter sido expulso pelo (João) Amoedo por ter me tornado, com muito orgulho, ministro do Bolsonaro, com quem estive, estou e sempre estarei junto”, afirmou Salles em seu perfil na rede social X no início de julho.