Os líderes partidários fecharam o seguinte acordo com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL): irão trabalhar presencialmente no início da Semana Santa, em ritmo de esforço concentrado até quarta-feira, 27.

Mas isso não significa que os congressistas desistiram de ter um folgão. Eles apenas transferiram para a semana seguinte, que será a última da janela partidária, pois querem acompanhar em suas bases eleitorais as mudanças de filiação. Com isso, só voltarão a Brasília no dia 8 de abril.