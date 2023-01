Derrite e TJ fazem parceria para PM fiscalizar presos em regime aberto

A Polícia Militar de São Paulo se prepara para colocar em prática, nos próximos cem dias, um programa de vigilância de criminosos que cumprem pena fora das prisões. Os agentes farão rondas nas proximidades de onde vivem os condenados em regime aberto, para fiscalizar eventuais descumprimentos de sentença.

FARO FINO. A promessa é que a medida resulte na redução da reincidência criminal e no retorno ao sistema penitenciário. O projeto terá participação do TJ-SP, que aceitou compartilhar informações sobre os condenados mediante termo de cooperação negociado pelo secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, com o presidente da Corte, Ricardo Mair Anafe.

SAO PAULO SP 10/02/2022 METROPOLE - EXPANSAO DO USO DAS CAMERAS NO UNIFORME DA PM - Policiais Militares portando camera no uniforme realizam ronda na Praca Coronel Fernado Prestes, no Bom Retiro. A Polícia Militar do Estado de. São Paulo comeca a expandir o uso das cameras de vigilancia acoplada na farda dos soldados. FOTO TABA BENEDICTO / ESTADAO

OLHO. Além do acesso à identidade dos condenados, a polícia poderá enviar para as varas de execução penal eventuais provas de violações do regime aberto.

Sinais particulares, por Kleber Sales. Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo.