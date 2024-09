Desempenho de Boulos em pesquisas força Lula a ampliar agenda em São Paulo

O desempenho de Guilherme Boulos (PSOL) nas pesquisas mais recentes vai forçar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a ampliar a agenda em São Paulo, para pedir votos para seu candidato à Prefeitura de São Paulo. Interlocutores do petista afirmaram à Coluna do Estadão que o mandatário deve participar de mais três eventos de campanha do psolista — nos dias 21 de setembro, 1º e 5 de outubro — as últimas datas na semana do pleito.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva em comício de Guilherme Boulos (PSOL) e Marta Suplicy (PT), candidatos a prefeito e vice-prefeita de São Paulo Foto: Werther Santana/Estadão

O instituto Datafolha realizou 1.204 entrevistas presenciais em São Paulo (SP) com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 10 e 12 de setembro. O índice de confiança é de 95% e a margem de erro é de três pontos porcentuais. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo SP-07978/2024.

A Quaest realizou 1.200 entrevistas presenciais em São Paulo, com eleitores de 16 anos ou mais, entre os dias 8 e 10 de setembro. O índice de confiança é de 95%, e a margem de erro é de três pontos porcentuais. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo SP-09089/2024.