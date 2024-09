Pesquisa Datafolha em SP: Nunes tem 27%, Boulos aparece com 25% e Marçal tem 19%

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 12, sobre a intenção de voto à Prefeitura de São Paulo aponta o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), com 27%, o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), com 25%, e em seguida o empresário e influenciador Pablo Marçal (PRTB), marcando 19% das menções do cenário estimulado, em que a lista de candidatos é apresentada ao entrevistado. Como a margem de erro é de três pontos porcentuais, Nunes e Boulos estão em empate técnico.

Em seguida, aparecem a deputada federal Tabata Amaral (PSB) figurando com 8%, e o apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB), com 6%. A economista Marina Helena (Novo) tem 3% e Bebeto Haddad (DC) e Ricardo Senese (UP), com 1% cada. Os candidatos João Pimenta (PCO) e Altino (PSTU) não pontuaram. Outros 7% disseram votar branco ou nulo, e 4% não souberam responder.

O último levantamento, divulgado pelo instituto, dia 5, apontou um empate técnico entre o deputado federal, o ex-coach e o atual prefeito. Boulos tinha 23% das intenções de voto, enquanto Marçal e Nunes, 22% cada. Em uma semana, Nunes cresceu 5 pontos porcentuais para além da margem de erro. Enquanto Boulos e Marçal oscilaram dentro da margem, para mais e para menos. Com isso, o prefeito saiu do empate técnico com o ex-coach, embora este último ainda esteja em empate técnico com o psolista no limite da margem. Tabata oscilou 1 ponto para baixo, o mesmo que Datena, que tinha 7% na última pesquisa.

Nunes, Boulos, Marçal, Tabata, Datena e Marina Helena Foto: Felipe Rau e Werther Santana/Estadão

PUBLICIDADE O instituto Datafolha realizou 1.204 entrevistas presenciais em São Paulo (SP) com eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 10 e 12 de setembro. O índice de confiança é de 95% e a margem de erro é de três pontos porcentuais. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo SP-07978/2024. Quando os entrevistados são questionados sobrem em quem votariam, mas sem o nome dos candidatos serem apresentados, Nunes passou de 10% para 14% das menções, comparado ao último levantamento. Boulos oscilou de 19% para 20% e segue na liderança do cenário espontâneo. Marçal passou de 14% para 15%.

Eleitores de Lula e Bolsonaro

Entre os eleitores que votaram no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas últimas eleições presidenciais, Nunes e Marçal dividem o voto dos bolsonaristas: Marçal tem 42% (no último levantamento eram 48%) das intenções, ante 39% (em 5 de setembro eram 31%) do atual prefeito. Ambos estão empatados tecnicamente na herança de votos.

Já entre quem votou no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 48% vota em seu afilhado político, Boulos, enquanto 19% votam em Nunes, 11% em Tabata, 6% em Datena e 5% em Marçal.

Rejeição

Segundo o levantamento, o mais rejeitado entre os candidatos agora é Marçal, com 44% dizendo que não votariam no ex-coach de jeito nenhum – um crescimento de 6 pontos porcentuais em relação ao último levantamento. Boulos aparece em segundo, com índice de rejeição de 37%, o mesmo da semana passada. Em seguida, aparecem Datena, com 32%, e o atual prefeito, com 19%. O apresentador de TV manteve o índice, já Nunes oscilou 2 pontos para baixo.

A pesquisa aponta que a oscilação de Marçal coincide com o aumento de uma ofensiva dos candidatos contra o ex-coach, com uma série de peças publicitárias explorando a condenação de Marçal em 2010 e as supostas ligações de líderes de seu partido, o PRTB, com o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segmentação por renda

Por voto segmentado entre a população mais pobre, que recebe até dois salários mínimos, Nunes tem 27% das menções, e aparece empatado tecnicamente com Boulos, que tem 21%, já que a margem de erro nesse segmento é de 5 pontos porcentuais para mais ou para menos. Marçal aparece em seguida, com 13%, em empate técnico com Boulos.

Entre os mais ricos, Boulos aparece na frente, com 34%, seguido de Nunes, com 23%; e Tabata, com 9%. No segmento, a margem de erro varia entre 6 e 7 pontos para mais ou para menos.