Boulos e Marçal iniciam investida para chegarem juntos ao 2º turno em São Paulo; saiba qual

Interlocutores do ex-coach afirmaram à Coluna do Estadão que é melhor para ele chegar ao segundo turno com o psolista — mesmo que nenhuma pesquisa indique, até o momento, vitória de Marçal sobre Boulos em um eventual 2º turno. Na visão da campanha do empresário, um embate direto com Nunes pode ser negativo, já que ambos disputam o voto da direita, mas, como o emedebista também transita no centro, poderia puxar votos, inclusive, de eleitores da esquerda.

Nas fileiras do PSOL a ideia de atacar o prefeito ocorre por outro motivo. Marçal é o único candidato contra o qual o indicado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva venceria no segundo turno até o momento, de acordo com as pesquisas de intenção de voto. Por isso a estratégia deve ser seguir no pleito com o influenciador.