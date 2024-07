Disputa em Santo André tira PSDB dos estertores e anima tucanos

Praticamente dizimado no Estado, o PSDB tenta sobrevivência política nas eleições deste ano e cada resultado positivo é recebido com ânimo de grande vitória. No caso de Santo André, há mais de um motivo para isso. O atual prefeito, Paulo Serra, é também presidente do diretório estadual do PSDB e membro da nacional. Além disso, PT e PL aparecem do terceiro lugar em diante, o que significaria hoje estarem fora do segundo turno.

Os dados aparecem assim no primeiro cenário. Gilvan (PSDB) tem 22,4%; o vereador Eduardo Leite (PSB) tem 16,9%. Como a margem de erro é de 3,8 pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados. Na sequência estão Bete Siraque (PT), com 15,2%, e o atual vice-prefeito Luiz Zacarias (PL) com 14,5%. Entram no levantamento, ainda, Coronel Edson Sardano (Novo), com 5,9%, e André do Viva (PRTB), com 4,4%.