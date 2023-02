O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e a mulher, a influenciadora digital Heloísa Bolsonaro, viajaram para Abu Dhabi na última semana. Heloísa tem compartilhado imagens do período de descanso em suas redes sociais em um álbum chamado “férias”. Durante a Copa,do Mundo em novembro, o casal foi flagrado no Catar durante jogo entre Brasil e Suíça. Eduardo justificou que foi ao país levar pendrives que mostrariam a “situação” do País.

Heloísa Bolsonaro em Abu Dhabi. Foto: Reprodução Foto: Reprodução