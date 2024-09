Efeito cadeirada: Visitas à pagina de Datena na Wikipédia disparam 5.000%

Os acessos diários à página na Wikipedia de José Luiz Datena (PSDB) saltaram 5.414% após a cadeirada do candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo no rival Pablo Marçal (PRTB). A variação leva em conta a média de visualizações desde o início da campanha, em 16 de agosto

Levantamento feito pela Coluna do Estadão mostra que 25,9 mil pessoas procuraram na Wikipedia mais informações sobre Datena apenas no dia seguinte à cadeirada. O número supera a soma da visualizações de todos os dias da campanha, e surpreende porque o apresentador já tem alto índice de conhecimento da população por sua trajetória na televisão. O verbete de Marçal na enciclopédia online também ganhou mais acessos, embora em ritmo muito menor que o de Datena: aumento de 519% em comparação à média de 12,6 mil visitantes diários.