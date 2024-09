TV Cultura divulga imagens inéditas da cadeirada de Datena em Marçal no debate; veja o vídeo

A TV Cultura divulgou na noite desta segunda-feira, 16, imagens inéditas da agressão do candidato José Luiz Datena (PSDB) a Pablo Marçal (PRTB) com uma cadeira e também dos bastidores da confusão em que se transformou o palco do encontro no último domingo, 15 após o episódio. As imagens são de uma câmera aberta da emissora, organizadora do debate e pegam o palco inteiro com a movimentação dos demais candidatos.

Veja o vídeo:

No vídeo inédito, é possível ver que José Luiz Datena primeiro pega a cadeira que estava na bancada de Marina Helena (Novo) e acerta Marçal. Depois, ele ainda pega o objetivo novamente e joga em direção ao ex-coach. Os outros candidatos se assustam. Boulos e o primeiro a pedir que ele pare, ainda quando ele ia em direção a Marçal e Nunes tenta contê-lo no momento da agressão. Marina Helena deixa sua bancada e Tabata Amaral (PSB) também dá um passo para o lado com medo de ser acertada. Após a agressão, diversas pessoas da produção e convidados tomam o palco. Neste momento, Datena tenta pegar uma segunda cadeira, mas é contido por Nunes e por seguranças.

Datena usa uma cadeira para agredir Pablo Marçal Foto: Reprodução/TV Cultura

Marçal, de volta ao púlpito, coloca a mão na costela, mas diz que pretende continuar no debate. Datena é expulso. Marçal deixa o palco, retorna e reforça que quer continuar. Mas depois alega que está sentido dor e deixa o palco definitivamente. Dali, foi colocado em uma ambulância que o levou ao hospital.

Marçal chamou a cadeirada de “tentativa de homicídio” e postou diversos conteúdos sendo atendido no hospital Sírio-Libanês. Em nota divulgada nesta segunda-feira, a unidade diz que Marçal sofreu traumatismo na região do tórax à direita e em punho direito, sem maiores complicações associadas. Datena divulgou nota nesta segunda-feira em que diz não ter se arrependido do episódio.