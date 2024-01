‘Efeito Damares’: número de filiações de mulheres no Republicanos cresceu quase 80%

O Republicanos, partido que integrou o governo Bolsonaro e também está no Ministério dos Portos e Aeroportos do governo Lula, comemora o crescimento de filiações de mulheres à sigla, e credita o sucesso ao que chama de “efeito Damares”. O aumento ocorreu no ano em que a senadora Damares Alves (DF) assumiu o cargo de secretária do Mulheres Republicanas, braço da legenda dedicado ao público feminino.

De acordo com os dados obtidos pela Coluna do Estadão, o Republicanos filiou 3,5 mil mulheres em 2022. No ano passado, foram 6,3 mil novas filiadas. O salto foi de 77,4%.

“A Damares tem uma sinergia muito grande com as mulheres. Ela está no partido das mulheres. As últimas três ministras da mulher foram do Republicanos”, disse à Coluna o presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira (SP).

A senadora Damares Alves (Republicanos). Foto: Dida Sampaio/Estadão - 23/12/2019

Ele faz referência à ex-ministra Cristiane Britto, que assumiu a pasta após a saída de Damares no governo Bolsonaro, e à ex-deputada Fátima Lúcia Pelaes, que foi secretária Especial de Política para as Mulheres no governo Temer (MDB). Na gestão do emedebista, o Ministério das Mulheres foi extinto e incorporado pelo Ministério da Justiça e Cidadania.

Damares busca mulheres conservadoras para se filiar ao Republicanos em todo o País

Ao longo de 2023, a senadora Damares Alves liderou a campanha chamada “Mulher tome partido: formando mulheres para o futuro”. O Republicanos realizou eventos, com a presença da senadora, em sete Estados - São Paulo, Maranhão, Pará. Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Acre, Bahia - e no Distrito Federal.