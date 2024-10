Elmar procura até Haddad por apoio na Câmara e faz imersão no petismo

Em busca de apoio, o líder do União se reuniu até com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na sede do ministério, na quarta-feira, 16, segundo seus aliados. No mesmo dia, jantou com o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Nesta quinta-feira, 17, o deputado procurou o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e ainda viajará a Salvador (BA) para acompanhar a agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na capital baiana.

Elmar também correu para além dos integrantes do governo e buscou apoio em berços petistas. Teve encontro com integrantes do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo (SP) e com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

Até setembro, quando ainda era considerado o favorito de Lira na disputa, Elmar tinha a simpatia de parte da bancada do PT, embora acumule um histórico de atritos com o partido na Bahia. No entanto, após Hugo Motta tornar-se o candidato de Lira, a liderança da bancada petista passou a negociar com o líder do Republicanos. Odair Cunha afirmou nesta semana que a tendência do petismo é apoiar Motta, mas que a decisão só será tomada depois do segundo turno das eleições municipais.

Mesmo assim, tanto Elmar quanto o deputado Antonio Brito (PSD-BA), que também concorre à presidência da Câmara, acreditam que ainda é possível conseguir o apoio do PT e de outros partidos, como o MDB. Elmar e Brito, antes adversários na disputa, fizeram uma aliança contra Motta - quem estiver mais bem colocado deve assumir a candidatura mais para frente. Aliados dos dois avaliam que o apoio ao líder do Republicanos no PT vem mais de Odair e que a bancada está dividida.