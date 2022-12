Desde o término da eleição, a Esplanada dos Ministérios já ficou interditada por mais de 30 dias nas imediações do Congresso e do Senado Federal por receio de protestos bolsonaristas contra as instituições.

Esplanada dos ministérios.

Leia também Doadores da campanha de Tarcísio se queixam dele para Bolsonaro

FECHADO PARA O TRÂNSITO. Inicialmente, houve bloqueio do dia 30 de outubro a 21 de novembro. Agora, o novo bloqueio começou em 3 de dezembro e não há previsão de reabertura. A Secretaria de Segurança Pública disse à Coluna que o fechamento se deu “por razões preventivas de segurança”.