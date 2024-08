Exército tenta reverter sinalização de cortes no orçamento

Sem contar os recentes congelamentos, o Orçamento deste ano reservou R$ 2,06 bilhões em despesas discricionárias para o Exército. A sinalização é de que o PLDO 2025 vai propor redução a R$ 1,85 bilhão. O Congresso tem a prerrogativa de mexer na proposta.

A equipe econômica está em processo de ajuste fiscal para entregar a meta de déficit fiscal zero proposta para este ano e ano que vem, mas a boa vontade dos parlamentares com o governo federal tem diminuído dia após dia.

A Medida Provisória (MP) do Acredita, que oferece crédito para pequenos empreendedores, vence nesta terça-feira após ficar parada no Congresso desde abril. O Planalto teme que o impasse em torno da execução de emendas impositivas atrase ainda mais o avanço da pauta econômica.

O primeiro escalão do governo aposta todas as fichas num acordo entre os Três Poderes para evitar a paralisia do Congresso, já em marcha lenta pelo ano eleitoral. O presidente Lula escalou o ministro Rui Costa (Casa Civil) como chefe da Junta de Execução Orçamentária (JEO), para representá-lo no almoço de conciliação que ocorre nesta terça-feira no Supremo Tribunal Federal (STF).