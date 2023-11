Febraban: experiência de Marcelo Noronha manterá ação exitosa do Bradesco

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) avaliou positivamente a mudança de comando do Bradesco anunciada nesta quinta-feira, 23. O presidente da Febraban, Isaac Sidney, afirma que Marcelo Noronha assume a direção do Bradesco “em um momento raro e importante para o setor financeiro, no qual desafios e oportunidades seguem na mesma trilha”. Ele aposta que Noronha dará continuidade da trajetória de sucesso da instituição: “A experiência e a trajetória de Marcelo Noronha darão continuidade à exitosa atuação da instituição no desenvolvimento bancário brasileiro”.

Em nota, à qual a Coluna teve acesso antecipadamente, Sidney parabeniza e deseja sucesso ao novo presidente do Bradesco. Também elogia a trajetória de Octavio de Lazari Junior, que deixa o cargo de CEO do banco. “Lazari conduziu importantes transformações da indústria bancária e sua permanência no Conselho de Administração do Bradesco representa o reconhecimento de sua importante contribuição em benefício do setor e da sociedade”, conclui.

Marcelo Noronha, vice-presidente do Bradesco. Foto: Rafael Arbex/Estadão

Confira íntegra da nota

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban), ao mesmo tempo que ressalta a importância para o setor bancário da gestão de Octavio de Lazari Junior, que deixa o cargo de CEO do Bradesco, cumprimenta e deseja sucesso a Marcelo Noronha, novo presidente executivo da Instituição, anunciado nesta quinta-feira, dia 23 de novembro.

Marcelo Noronha assumirá a direção do Bradesco em um momento raro e importante para o setor financeiro, no qual desafios e oportunidades seguem na mesma trilha. O Bradesco é ator relevante do mercado e da indústria bancária e a Febraban, na condição de maior representante do setor, entende que a experiência e a trajetória de Marcelo Noronha darão continuidade à exitosa atuação da instituição no desenvolvimento bancário brasileiro.

Lazari conduziu importantes transformações da indústria bancária e sua permanência no Conselho de Administração do Bradesco representa o reconhecimento de sua importante contribuição em benefício do setor e da sociedade.

Mudança no Bradesco foge do padrão do banco, mas agrada ao mercado

Como mostrou a repórter Aline Bronzati, no Estadão, embora já esperada, a troca de comando no Bradesco, anunciada nesta quinta-feira, 23, foi feita fora dos padrões do banco da Cidade de Deus, antes de o executivo atingir a idade limite para o cargo. A razão não estaria relacionada a desempenho, a despeito da recente crise no varejo e que pesou nos resultados do conglomerado, e sim aos novos desafios trazidos pela era digital, segundo o presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi.

Mas a mudança foi bem recebida pelo mercado. As ações do conglomerado sobem mais de 3% nesta quinta-feira, e lideram os ganhos do Ibovespa, em pregão de menor volume por causa do feriado do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos e que mantém os mercados fechados em Wall Street. Apenas durante a manhã, o segundo maior banco privado do Brasil ganhou R$ 5,5 bilhões em valor de mercado.