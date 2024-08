França vai retomar emissão de vistos para Guiana Francesa no Amapá

A França vai retomar a emissão de vistos para a Guiana Francesa em Macapá, capital do Amapá, apurou a Coluna do Estadão. O serviço está suspenso desde 2020 e, na visão do governo brasileiro, atrapalha o desenvolvimento do município de Oiapoque (AP), que faz fronteira com o território ultramarino francês.

O embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenain, vai liderar uma missão diplomática na capital do Amapá em setembro, quando o Consulado Honorário Francês de Macapá voltará a emitir o documento. Nos bastidores, a medida é vista como um avanço. Idealmente, o lado brasileiro deseja a isenção de vistos para a Guiana Francesa ao menos para moradores da fronteira.