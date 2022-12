A indicação de Elmar Nascimento (União-BA) para o Ministério de Minas e Energia tem um apoio de peso, o do empresário baiano Carlos Suarez, o S da construtora OAS, hoje em atuação no setor de gás. Com forte influência no Congresso, o empresário pode angariar votos para a PEC, caso Lula se dobre à exigência do União Brasil e entregue a pasta ao político baiano.

O deputado federal Elmar Nascimento (União/BA).