Hoje há diminuição da demanda não só no Brasil, como no mundo. Mas temos também a entrada de novos competidores no mercado, com novas marcas chegando a cada dia. Então o mercado absorve mais marcas. Só que com volumes cada vez menores. Temos que fazer o bolo crescer para todo mundo continuar agindo. Então, quando vemos um cenário econômico difícil, um cenário geopolítico difícil, novas marcas entrando e a demanda diminuindo, no fundo, seguramos um, dois, três, quatro anos. No fim das contas, é ruim para todo mundo.

China hoje é a dor de cabeça de vocês, para a indústria nacional de automóveis?

Não tem nada para ser contra a China, eu sou a favor da China. A Anfavea não terá discriminação com empresa de nenhuma origem de capital. Pode ser chinês, belga, americano, pode ser holandês. Os nossos associados, majoritariamente, são de capital estrangeiro. O que eu tenho dito é o seguinte: o limite do nosso ânimo com marcas é a capacidade que elas têm de vir aqui e produzir no País. Somos a associação dos fabricantes e não a associação dos importadores. Se vem para o Brasil, cumpra-se o que foi prometido, o investimento prometido. Produza aqui. Eu não posso aceitar que venham apenas usufruir do mercado brasileiro sem as contrapartidas ou mesmo sem a mesma estrutura que nós temos aqui de custos. Porque vivemos em um País com seus altos e baixos durante décadas. A China pode ser solução. Se vier, fizer o investimento. Hoje em dia, as empresas chinesas, sobretudo de veículos leves, não estão na Anfavea porque nenhuma delas ainda produz no País. Inclusive, recentemente, uma delas anunciou uma nova postergação do início da fabricação no País.