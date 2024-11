Galípolo e Campos Neto vão ao TCU em dia de Copom discutir processo do BC na Corte; veja bastidores

Dantas recebeu o presidente do BC, Roberto Campos Neto, e o próximo presidente, o atual diretor de Política Monetária, Gabriel Galípolo. O diretor de Fiscalização, Ailton Aquino, também participou. Procurado, o BC não comentou a agenda no TCU. O encontro começou às 11h30, cerca de 15 minutos após a primeira parte da reunião do Copom, retomada às 14h39.

As supostas irregularidades contábeis no Programa de Assistência à Saúde do Banco Central (PASBC) teriam sido cometidas pela instituição entre 2017 e 2019 — ou seja, nas gestões Ilan Goldfajn e Campos Neto.

Nesse período, o BC utilizou recursos do plano de aposentadoria privada dos funcionários para cobrir o déficit do plano de saúde. Para auditores do TCU, os recursos deveriam passar pelo Orçamento-Geral da União, e o BC deveria criar uma empresa à parte para a gestão do PASBC. Os ministros do TCU vão tomar uma decisão sobre o impasse.