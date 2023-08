‘General Melancia’: bolsonaristas levam fruta para hostilizar G. Dias na CPI do MST; veja vídeo

Parlamentares bolsonaristas levaram à CPI do MST, na tarde desta terça-feira, 01, pedaços de melancia. A ação, feita para provocar o ex-chefe do GSI no governo Lula, o general Gonçalves Dias, causou confusão no colegiado. O presidente da comissão, deputado Luciano Zucco (Republicanos-RS), demonstrou irritação e pediu para que a fruta fosse retirada do ambiente.

Bolsonaristas usam melancia para hostilizar general G.Dias na CPI do MST Foto: Reprodução de vídeo - Augusto Tenório

A fruta é utilizada pela direita para se referir a militares que apoiam ou possuem diálogo com a esquerda. “São verdes por fora e vermelhos por dentro”, dizem.

A iniciativa de levar a melancia, apurou a Coluna, foi do deputado Rodolfo Nogueira (PL-MS), mas logo se espalhou. Bolsonaristas como Caroline de Toni (PL-SC) e o delegado Elder Mauro (PL-PA) também pegaram pedaços para provocar G. Dias. O advogado do general reclamou, sendo apoiado pela base do governo.