Governador de Alagoas pressiona por terras do grupo João Lyra na reforma agrária

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira (PT), prometeu analisar o caso. “Estamos estudando esta matéria, ainda não decidimos”, afirmou o ministro à Coluna do Estadão, após conversar com o governador.

As propriedades envolvem disputa judicial com os sem-terra que reivindicam a desapropriação de áreas, e o governo alagoano diz que busca destravar a reforma.

Mas, as propriedades também são alvo de uma briga familiar pela massa falida do ex-deputado federal João Lyra, morto em 2021. Entre os herdeiros do usineiro, conhecido na década passada como o deputado mais rico do País, está Thereza Collor, viúva de Pedro Collor.

A Coluna do Estadão não conseguiu contato com o Grupo João Lyra e o espaço segue aberto para manifestação.