Governo edita regra para controlar documentos secretos após Transparência Brasil apontar descontrole

De um lado, a Comissão Mista de Revalidação de Informações (CMRI) é ignorada pelos órgãos. Por outro, a CMRI descumpre seu próprio dever de ofício de monitorá-los. A comissão é um colegiado coordenado pela Casa Civil e conta com participação de alguns ministérios.

Agora, com a nova resolução, o governo irá reunir em um só sistema as informações sobre esses documentos sigilosos. A plataforma será mantida pela CRMI. A Controladoria-Geral da União (CGU), responsável pela Lei de Acesso à Informação (LAI), também atuará no processo.

O novo sistema trará as seguintes informações: código de indexação de documento (Cidic); categoria do arquivo classificado; justificativa da classificação; datas de produção do documento e período em que será desclassificado; e assunto do arquivo.