Governo Lula reage à perda de popularidade no Nordeste e lança campanha junina em ritmo de forró

Num momento em que constata perda de popularidade no Nordeste, o governo Lula decidiu aproveitar as festas juninas para se aproximar do eleitorado mais representativo da base petista. É que, apesar da boa popularidade pessoal de Lula, a aprovação à sua gestão ainda patina na região, como mostrou pesquisa do Datafolha nesta semana. O percentual de entrevistados nordestinos que consideram o governo ótimo ou bom caiu de 53% para 47%, de acordo com o levantamento. E o Planalto se mexeu.

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Brasília. 14/06/2023. Foto: André Borges/EFE

Nesta quinta-feira, ministros de Lula dispararam em grupos de WhatsApp a mensagem “o São João está chegando e o Brasil tá melhorando! Brasil no rumo certo!”. Além do texto, enviaram um novo jingle publicitário do governo em ritmo de forró.

A letra da música diz que os preços dos combustíveis e da picanha caíram, como prometeu ele durante a campanha. Também lembra o retorno dos programas Bolsa Família, Mais Médicos e Brasil Sorridente, marcas das gestões anteriores do PT.

O chefe da Secom, Paulo Pimenta, disse à Coluna que a peça será distribuída pelas redes sociais, aplicativos de mensagens de texto e boca a boca. “Vamos ter apenas mídia espontânea. Vai para rádios também. Mas não vamos pagar mídia”, afirmou.