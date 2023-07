Governo reestrutura Funasa para negociar cargos com o Centrão

O governo Lula garantiu a reestruturação da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) nesta quinta-feira, 13, para poder mantê-la na mesa de negociação com o Centrão. A pasta faz parte das negociações de distribuição de cargos no governo, para acomodar União Brasil, PP e Republicanos.

Como antecipou a Coluna, o governo Lula negociou a reestruturação da Funasa com Danilo Forte (União-CE), que foi presidente da autarquia. O resultado foi um decreto presidencial para definir os critérios do orçamento da pasta, da execução de atividades e da distribuição de pessoal.

O deputado federal Danilo Forte (União-CE) com o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Alexandre Padilha, e o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP) Foto: Divulgação

O União Brasil deseja o comando do órgão, como uma espécie de compensação pela manutenção de Marcelo Freixo na presidência da Embratur. Danilo Forte foi o principal articulador da manutenção da autarquia, até então extinta pelo decreto presidencial de janeiro, e deve indicar o nome para o comando da fundação.

Ele esteve com o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), e o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Alexandre Padilha, para oficializar o acordo.

Governo negocia em bloco com partidos do Centrão

De acordo com interlocutores, as negociações entre Planalto e o Centrão ocorrem em bloco com o União Brasil, PP e Republicanos. Dessa forma, as trocas deverão acontecer simultaneamente, o que vem dificultando a decisão sobre os nomes.