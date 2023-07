Planalto negocia Funasa com Danilo Forte nesta quarta

O Planalto mexe mais algumas pedras para tentar acomodar os interesses do União Brasil no governo e chamou o deputado Danilo Forte (União-CE) para discutir a estrutura da Fundação Nacional de Saúde (Funasa). A reunião será às 18h desta quarta, 12.

O partido sinalizou ao governo que aceita o comando da autarquia como compensação pela manutenção de Marcelo Freixo na Embratur, vinculada ao Ministério do Turismo, onde está o início do nó da negociação. A pasta é comandada por Daniela Carneiro, já foi prometida a Celso Sabino, mas a distribuição dos cargos gera uma intriga cada vez maior na sigla.

Danilo Forte (União-CE) Foto: Divulgação

Danilo Forte (União-CE) já foi presidente da Funasa e é cotado novamente para o cargo. Mas, precisaria renunciar para assumir, então, tem descartado a possibilidade. No entanto, está totalmente envolvido com a estruturação do órgão.

Foi Danilo quem, durante a votação da Medida Provisória da reestruturação da Esplanada dos Ministérios, chegou a obstruir a pauta para forçar a recriação da Funasa.

Governo negocia decreto para garantir estrutura da Funasa

Neste momento, o governo trata de manter a estrutura da Funasa, para poder mantê-la na mesa de negociação.

Por isso, a reunião do Planalto com Danilo Forte conta também com a participação da senadora Daniella Ribeiro (PSD-PB), presidente da Comissão de Orçamento (CMO), e Hiran Gonçalves (PP-RR), ex-deputado autor do Projeto de Decreto Legislativo (PDL) da Funasa.

O projeto anula a Medida Provisória editada pelo presidente Lula no seu primeiro dia de governo, extinguindo a Funasa, e define a estrutura da pasta. O acordo, apurou a Coluna, visa retirar o PDL da pauta, enquanto caberia ao governo editar um decreto presidencial para garantir a estrutura da autarquia.

Governo Lula negocia cargos em bloco com o Centrão

De acordo com interlocutores, as negociações entre Planalto e o Centrão ocorrem em bloco com o União Brasil, PP e Republicanos. Dessa forma, as trocas deverão acontecer simultaneamente, o que vem dificultando a decisão sobre os nomes.

A negociação da minirreforma ministerial envolve as seguintes pastas: Desenvolvimento Social e Combate a Fome; Turismo e Esportes, chefiado por Ana Moser.

Para o MDS, estuda-se a possibilidade de dividir a pasta ou realocar Wellington Dias para outro ministério. Seria uma forma de acomodar o PP, representado pelo deputado André Fufuca (PP-MA), no governo. Para o Esporte, o cotado é o deputado Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), para substituir Ana Moser.