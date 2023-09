Hacker da Vaza Jato vai depor online pois CPI não tem dinheiro para bancar passagens e hotel

BRASÍLIA - O ministro do STF Alexandre de Moraes autorizou Walter Delgatti Neto, o hacker da Vaza Jato, a depor por vídeo, nesta quinta-feira, 14, na CPI dos Atos Antidemocráticos, da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

O depoimento iria ocorrer de forma presencial, mas o presidente da CPI, deputado Chico Vigilante (PT), informou aos seus colegas nesta quarta-feira, 13, que a comissão não tem dinheiro para bancar as passagens e hospedagem do hacker e de seus advogados.

Hacker Walter Delgatti Neto Foto: Ueslei Marcelino/REUTERS

“Ele está preso em Araraquara, e seu deslocamento depende de uma logística que é impossível cumprir. Tem que pagar passagem dele, do advogado e do estagiário do advogado. A CPI não tem recurso para isso”, confirmou Vigilante à Coluna do Estadão.

Na CPMI do 8 de Janeiro, do Congresso, Delgatti afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro tinha grampo do ministro do STF Alexandre de Moraes e ofereceu indulto a ele para invadir urnas. A tentativa de golpe é investigada pela Polícia Federal.

Enquanto isso... o presidente da CLDF, deputado Wellington Luiz (MDB), está em Genebra, na Suíça, com deslocamento pago com dinheiro público.