Helder Barbalho espera ‘tomar tacacá e açaí’ com Trump na COP 30 em Belém

A expectativa de que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, deixe as questões climáticas em segundo plano é tema recorrente entre autoridades que participam da COP 29, que está ocorrendo esta semana no Azerbaijão. A apreensão é compartilhada por Helder Barbalho (MDB), governador do Pará, estado onde será realizada a COP 30 no ano que vem. Mas, em entrevista à Coluna do Estadão, Barbalho disse contar com a participação do republicano na Cúpula do Clima no Brasil, e manifestou a intenção de “tomar um tacacá e um açaí” com Trump.

PUBLICIDADE “O convidarei e acredito que a presença de líderes com visões diferentes sobre o clima reforça a importância da COP na Amazônia. A presença dos EUA é extremamente relevante. E espero convidar o Trump para tomar um tacacá e um açaí”, disse à Coluna. O governador paraense reconhece o histórico de Trump sobre o tema — em seu mandato anterior, o então presidente retirou os EUA do Acordo de Paris. Barbalho, porém, vê uma abertura para outros países assumirem o protagonismo nessa agenda, o que, segundo ele, pode significar uma menor dependência dos EUA no financiamento climático global. “A geopolítica traz outros players, como a China. A economia chinesa, com seus novos compromissos e ambições, permite que ela ocupe esse espaço”, afirmou. Na visão de Barbalho, hoje as metas de redução de emissões vão além dos governos. Ele destaca que o financiamento privado tem se mostrado “muito mais efetivo” na pauta ambiental. “A economia globalizada faz com que a iniciativa privada caminhe com as próprias pernas. As responsabilidades climáticas das empresas têm independência das ambições públicas. Cada empresa tem sua própria meta hoje”, explicou. Durante a conferência no Azerbaijão, o representante dos Estados Unidos, John Podesta, que foi conselheiro do presidente Joe Biden e da Casa Branca, falou que Donald Trump pode deixar o tema em segundo plano, mas que o trabalho dos Estados Unidos para contar os impactos das mudanças climáticas não vai parar.

Governador do Estado do Pará, Helder Barbalho Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Presidência da COP 30 não tem previsão de ser definida

Quanto à presidência da COP 30, Helder Barbalho afirmou que ainda não tem nada definido. Segundo ele, o anúncio deve ocorrer em outro momento, já que o presidente Lula está “muito focado no G-20″ e também concentrado no atentado ocorrido em Brasília na última quarta-feira, 13. “Esse lamentável episódio que mais uma vez atacou nossas instituições”, comentou o governador.