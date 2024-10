Hugo Motta escolhe data para oficializar candidatura à sucessão de Lira

O Republicanos vai oficializar na próxima terça-feira, 29, durante uma reunião da bancada na Câmara, a candidatura do deputado federal Hugo Motta (PB) à presidência da Casa. O deputado quer ser candidato de consenso, com apoio de Arthur Lira (PP), do PL do ex-presidente Jair Bolsonaro e do PT do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

PUBLICIDADE “A missão agora é multiplicar os votos de cada parlamentar de nossa bancada em seus Estados, para consolidar a eleição de Motta”, declarou à Coluna do Estadão o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira. Principais adversários do deputado paraibano nessa disputa, Antonio Brito (PSD-BA) e Elmar Nascimento (União Brasil-BA) ainda não confirmaram que vão de fato concorrer. Os dois têm um acordo para apenas um ser candidato.