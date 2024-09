Hugo Motta não daria trabalho para o governo Lula na presidência da Câmara, diz pai do deputado

“Hugo é responsável com as coisas. Temos de ter uma preocupação grande com as pautas de interesse do governo que são de interesse do País. A gente não pode ser contra o que é bom para o País”, afirmou Nabor em entrevista ao Estadão.

Apesar da simpatia do Palácio do Planalto, o que dá a Hugo Motta um arco de alianças que vai do governo à oposição, a candidatura do paraibano ainda divide o PT. O partido não esquece o apoio do deputado ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. À época no PMDB, o parlamentar era um aliado de primeira hora do então presidente da Câmara Eduardo Cunha, artífice da derrubada da petista.