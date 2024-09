Incêndios expõem desprestígio de conselho, e Planalto tenta contornar situação

Os incêndios têm colocado pressão sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A proporção do problema é tamanha que, na terça-feira, 24, ele deu explicações sobre o assunto em seu discurso na Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas(ONU). Na política doméstica, governadores reclamam de demora na liberação de recursos.

Na semana passada, ministros chamaram governadores para uma reunião no Palácio do Planalto para tratar sobre os incêndios. Houve discordâncias entre o governo federal e os Estados, de acordo com declarações dadas depois do encontro. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), foi o mais enfático nas críticas. Segundo ele, a gestão federal não estava preparada para a situação. “Foi procrastinando e agora vai chegar no final, mês de outubro, acredito eu que, em novembro, já estará chovendo”, declarou.

O governo federal liberou até o momento R$ 514 milhões extras para combate a incêndios no País. Também abriu um canal para receber demandas de governadores e prefeitos sobre o assunto. Ao fim do processo, haverá novo crédito extra para bancar as ações. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que haverá dinheiro para pagar tudo o que for necessário. Ele também negou que a reunião com os governadores tenha exposto um racha.