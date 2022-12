Escolhido para comandar a Segurança Pública na gestão do futuro governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o deputado federal Guilherme Derrite (PL-SP) ligou para o relator do Orçamento de 2023 na Alesp, Delegado Olim (PP), e pediu informações sobre valores previstos para as forças de segurança. Ouviu que, na versão atual do texto, enviado por Rodrigo Garcia (PSDB), as polícias Civil e Militar terão R$ 27 bilhões, dos quais R$ 15 bilhões serão destinados ao pagamento da folha.

O futuro secretário de Segurança Pública de São Paulo, Capitão Derrite (PL-SP). Foto: Capitão Derrite/Divulgação