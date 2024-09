Itamaraty mantém canal com oposição em Caracas, apesar de exílio de González

Até o momento, o Ministério das Relações Exteriores não orientou o embaixador do Brasil na Espanha, Orlando Leite, a iniciar contatos com González, segundo apurou a Coluna do Estadão. Na praxe diplomática, o embaixador só faria um movimento nesse sentido por ordem do chanceler.

O governo Lula tem sido pressionado a endurecer com a Venezuela diante da escalada autoritária protagonizada por Maduro, e uma possibilidade de elevar o tom seria deflagrar uma aproximação mais clara com González. Até agora, porém, isso não está à mesa. O discurso nas fileiras diplomáticas é o de que o Brasil precisa manter alguma interlocução com a ditadura venezuelana.

Na manhã deste domingo, 8, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convocou uma reunião no Palácio da Alvorada para discutir a crise política no país vizinho, após o regime venezuelano cassar a autorização para o Brasil representar a Argentina. A medida foi criticada pelo governo.

Em agosto, o chefe da assessoria especial da Presidência, Celso Amorim, admitiu em audiência na Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado, embora sem revelar detalhes, que o Itamaraty manteve contatos com María Corina Machado, líder da oposição na Venezuela ao longo de todo o processo eleitoral.