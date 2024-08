EUA, UE e dez países latinos rejeitam validação da vitória de Maduro; Brasil não se pronuncia

Acrescentaram que “já manifestaram seu não reconhecimento da validade do comunicado do CNE, depois que os representantes da oposição foram impedidos de acessar a contagem oficial, da não publicação das atas e da subsequente recusa em realizar uma auditoria imparcial e independente de todas elas”.

A líder da oposição, María Corina Machado, elogiou a declaração. “Ninguém acredita na manobra grosseira do TSJ para esconder as atas que demonstram a vitória esmagadora” de González Urrutia, escreveu na rede X (antigo Twitter). “O regime se equivocou: o que o TSJ decidiu foi a sua cumplicidade com a fraude do CNE. Longe de ‘encerrar o caso’, aceleraram o processo que isola e afunda Maduro ainda mais a cada dia”, acrescentou.

O chanceler venezuelano chamou o comunicado os países de ingerência. “A Venezuela rejeita nos termos mais enérgicos o grosseiro e insolente comunicado”, disse Gil. “Pretendem continuar violando o direito internacional cometendo um ato inaceitável de ingerência em assuntos que apenas competem aos venezuelanos”, acrescentou.