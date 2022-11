Publicidade

Líder do governo Bolsonaro na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR) deu pessoalmente um recado ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), na noite desta quarta (23): nenhuma PEC com valor acima de R$ 80 bi tem chance de passar na Câmara, e que o presidente do Senado deve alertar Lula da dificuldade.