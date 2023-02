Na conversa que teve com líderes da Câmara, segunda(6), Fernando Haddad ouviu que as MPs do Carf e do Coaf são “sensíveis” e que o ministro deveria se colocar à disposição para modificações. Petistas discordam da tese por avaliar que Haddad deve ficar na retaguarda, considerando que depois dele só há o presidente.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Foto: Isaac Fontana/Efe