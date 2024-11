Lindbergh promete moderação como líder: ‘Eleição de Lula está acima de opinião pessoal’

Lindbergh tem usado as redes sociais para se posicionar contra medidas que entraram no radar da equipe econômica, como mudanças no Benefício de Prestação Continuada (BPC), voltado para idosos de baixa renda e pessoas com deficiência. De acordo com ele, contudo, o debate sobre os cortes tem que ser feito internamente no partido, sem rusgas entre governo e bancada. “A postura do líder não é postura pessoal. Vou encaminhar a posição do governo e da bancada. Eu posso ter minha opinião, mas vou ser a voz da bancada”, diz o petista a Coluna do Estadão/Broadcast Político.

O próximo líder do PT na Câmara vocaliza a ala mais refratária ao ajuste fiscal, junto com a presidente da sigla, Gleisi Hoffmann, que já protagonizou embates públicos com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fiador do arcabouço. A regra limita o crescimento das despesas do governo. “Se for para ter o ajuste, que não seja só em cima dos pobres”, afirma Lindbergh. Ele critica os incentivos tributários a determinados setores da economia e defende uma reforma do imposto de renda que leve a uma cobrança maior de tributos dos mais ricos.

Na bancada, a avaliação é de que Lindbergh terá mesmo de suavizar o discurso para comandar os deputados. “Ele pensará duas vezes antes de postar um tuíte e não fará besteira”, afirma, sob reserva, um influente deputado petista. Outro integrante do partido diz que o líder representa a média dos liderados, ou seja, é preciso ouvir a bancada para se manifestar oficialmente.

A postura combativa de Lindbergh, por outro lado, é vista como necessária para que o governo faça a disputa política contra seus adversários.