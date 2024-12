Lula chora durante homenagem a Janja e se nega a discursar: ‘O dia é dela’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se emocionou na noite desta sexta-feira, 6, durante a homenagem feita pelo grupo Prerrogativas à primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, em São Paulo. Quando Janja se referiu aos 580 dias da prisão do petista, de abril de 2018 a novembro de 2019, Lula chorou.

Advogados do Prerrô, como é conhecido o grupo de advogados ligados à esquerda, convidaram o presidente a subir ao palco da Casa Natura Musical, ao lado da primeira-dama, para também discursar. Lula havia chegado de Montevidéu, onde participara da Cúpula do Mercosul, seis horas antes. Agradeceu o convite para falar, mas recusou. “O dia é dela”, afirmou.

Lula no camarote da Casa Natura Musical, de onde assistiu ao discurso de Janja. Foto: Taba Benedicto/Estadao

PUBLICIDADE De pé, Lula permaneceu, então, no mezanino, assistindo ao discurso de Janja ao lado de ministros do governo, como Fernando Haddad (Fazenda), Ricardo Lewandowski (Justiça), Jorge Messias (Advocacia-Geral da União), Anielle Franco (Igualdade Racial) e Márcio Macedo (Secretaria-Geral), além de amigos mais próximos e integrantes de tribunais. No palco, a primeira-dama agradeceu o Prerrogativas – grupo criado para se contrapor às teses jurídicas da Lava Jato – e disse que, se não fosse o empenho dos advogados em defender Lula e a democracia – a situação teria sido muito pior. “E a gente não teria conseguido se casar”, emendou ela, com um sorriso.

Janja ao lado do coordenador do Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho, agradece o grupo de advogados pela defesa da democracia. Foto: Taba Benedicto/ Estadão

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) não compareceram à homenagem, batizada de “Festa da Reconstrução”. Mas a advogada Guiomar Mendes, casada com o decano do STF Gilmar Mendes, estava lá.

Todos ficaram no mezanino, onde havia um imenso banner de Janja, assim como o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que parecia o tempo todo atento à segurança.

Embora muitos discursos destacassem a tentativa de solapar a democracia no Brasil e vídeos exibissem imagens dos atos de vandalismo ocorridos em 8 de janeiro de 2023, na Praça dos Três Poderes, o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro não foi mencionado. “Não há dúvidas de que um golpe estava em marcha”, disse Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Prerrogativas, que também puxou o coro “sem anistia”.

À saída, os convidados receberam uma sacola do Prerrô com vários brindes, como uma garrafa fitness, dois macarons e cadernos de anotações com a inscrição do grupo.