Lula considera ir ao México quando viajar aos EUA em setembro

O México, o segundo maior país da América Latina, vai às urnas este ano em uma disputa política inédita que vai opor duas mulheres. Claudia Sheinbaum, herdeira política do presidente Andrés Manuel López Obrador, enfrentará Xóchitl Gálvez, da coalizão Frente Ampla pelo México.

A disputa não é só inédita em termos de gênero, mas também na divisão das forças políticas do México. Desde que chegou ao poder em 2018, AMLO, como é conhecido, rompeu com seu Partido da Revolução Democrática (PRD) e criou uma nova legenda, o Movimento de Renovação Nacional (Morena) para fortalecer as bases de seu movimento populista de esquerda.

Obrador conseguiu unir a elite política tradicional do México contra si. Desta vez, tanto o Partido Revolucionário Institucional (PRI), que controlou a política do país por sete décadas, quanto o Partido da Ação Nacional (PAN) e o PRD estão unidos para tentar destronar o grupo do presidente.