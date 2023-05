Lula dá vaga a associação de lobistas em conselho de transparência do governo

A Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais (Abrig), conhecida como associação dos lobistas, ganhou uma cadeira no Conselho de Transparência, Integridade e Combate à Corrupção do governo Lula. O órgão consultivo é vinculado à Controladoria-Geral da União (CGU). O assento é destinado a representantes da sociedade civil.

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação - 22/05/2023

A regulamentação do lobby foi aprovada na Câmara em novembro do ano passado, mas empacou no Senado. O texto trata, entre outras coisas, de regras para publicidade nas agendas e nas reuniões com integrantes do poder público – com informações sobre participantes, assunto tratado e natureza da representação – mesmo assunto que o conselho deve agora se debruçar.

A presidente da Abrig, Carolina Venuto, disse que é a primeira vez que a entidade ganha um espaço desse tipo no governo. Diante das especulações sobre a função de lobista, ela garante: “quem pratica corrupção não atua como lobista, e sim, como bandido”.

Para Carolina, o convite para integrar o Conselho mostra que “a classe política reconhece a importância da regulamentação da atividade de relações institucionais e governamentais”.